Softverski Inženjer kompenzacija in United States u Grainger kreće se od $107K po year za Software Engineer I do $195K po year za Lead Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $139K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Grainger. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
Plate nisu pronađene
