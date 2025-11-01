Direktorijum kompanija
Grainger
Grainger Softverski Inženjer Plate

Softverski Inženjer kompenzacija in United States u Grainger kreće se od $107K po year za Software Engineer I do $195K po year za Lead Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $139K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Grainger. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer I
(Početni nivo)
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u Grainger?

Uključeni Nazivi

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

Naučni istraživač

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Grainger in United States iznosi $195,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Grainger za Softverski Inženjer poziciju in United States je $134,690.

Drugi resursi