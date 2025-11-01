Naučnik Podataka kompenzacija in United States u Grainger kreće se od $153K po year za Senior Data Scientist do $195K po year za Lead Data Scientist. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $150K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Grainger. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist
$153K
$145K
$0
$8K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***