Direktorijum kompanija
Grafana
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Dizajner Proizvoda

  • Sve Dizajner Proizvoda plate

Grafana Dizajner Proizvoda Plate

Medijana Dizajner Proizvoda kompenzacionog paketa in Germany u Grafana iznosi €94.9K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Grafana. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025

Medijanski paket
company icon
Grafana
Product Designer
Berlin, BE, Germany
Ukupno godišnje
€94.9K
Nivo
L4
Osnovna plata
€94.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u Grafana?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Grafana, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Dizajner Proizvoda ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

UKs dizajner

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Dizajner Proizvoda poziciju u Grafana in Germany iznosi €95,042 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Grafana za Dizajner Proizvoda poziciju in Germany je €85,548.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Grafana

Srodne kompanije

  • Nylas
  • Zenefits
  • HackerOne
  • Drift
  • PathAI
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi