Gradle Plate

Plate Gradle kreću se od $100,500 ukupne kompenzacije godišnje za Регрутер na nižem nivou do $177,110 za Продаја na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Gradle. Poslednja izmena: 10/19/2025

Софтверски Инжењер
Median $162K
Регрутер
$101K
Продаја
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Gradle je Продаја at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $177,110. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Gradle je $161,500.

