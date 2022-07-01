Gradient AI Plate

Direktorijum kompanija
Plate Gradient AI kreću se od $122,000 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $185,000 za Дата Сајентист na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Gradient AI. Poslednja izmena: 10/19/2025

Дата Сајентист
Median $185K
Софтверски Инжењер
Median $122K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$183K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Gradient AI je Дата Сајентист sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $185,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Gradient AI je $182,580.

