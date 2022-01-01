Direktorijum kompanija
Grabango
Grabango Plate

Plate Grabango kreću se od $65,325 ukupne kompenzacije godišnje za Information Technologist (IT) na nižem nivou do $210,000 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Grabango. Poslednja izmena: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Софтверски Инжењер
Median $210K
Information Technologist (IT)
$65.3K
УИкс Ресерчер
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Grabango je Софтверски Инжењер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $210,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Grabango je $140,700.

