Government of Canada Menadžer Projekta Plate u Greater Ottawa Area

Medijana Menadžer Projekta kompenzacionog paketa in Greater Ottawa Area u Government of Canada iznosi CA$107K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Government of Canada. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Medijanski paket
company icon
Government of Canada
Technical Adviser
Ottawa, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$107K
Nivo
-
Osnovna plata
CA$107K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Najveći paket kompenzacije za Menadžer Projekta poziciju u Government of Canada in Greater Ottawa Area iznosi CA$144,339 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Government of Canada za Menadžer Projekta poziciju in Greater Ottawa Area je CA$106,714.

