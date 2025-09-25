Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Information Technologist (IT)

  • Sve Information Technologist (IT) plate

Government of Canada Information Technologist (IT) Plate

Medijana Information Technologist (IT) kompenzacionog paketa u Government of Canada iznosi CA$68.8K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Government of Canada. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025

Medijanski paket
company icon
Government of Canada
IT Support
Ottawa, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$68.8K
Nivo
hidden
Osnovna plata
CA$68.8K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Government of Canada?

CA$226K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Kõrgeima palgaga jobFamilies.Information Technologist (IT) ametikoha palgapakett ettevõttes Government of Canada on aastase kogutasuga CA$109,275. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Government of Canada jobFamilies.Information Technologist (IT) ametikoha keskmine aastane kogutasu on CA$77,173.

