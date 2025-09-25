Direktorijum kompanija
Government of Canada
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Дата Сајентист

  • Sve Дата Сајентист plate

Government of Canada Дата Сајентист Plate

Medijana Дата Сајентист kompenzacionog paketa in Canada u Government of Canada iznosi CA$122K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Government of Canada. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025

Medijanski paket
company icon
Government of Canada
Senior Data Scientist
Ottawa, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$122K
Nivo
EC6
Osnovna plata
CA$122K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Government of Canada?

CA$226K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Дата Сајентист ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Дата Сајентист sa Government of Canada in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$126,900. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Government of Canada para sa Дата Сајентист role in Canada ay CA$107,597.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Government of Canada

Srodne kompanije

  • Tesla
  • SoFi
  • Facebook
  • DoorDash
  • Flipkart
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi