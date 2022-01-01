Direktorijum kompanija
GoPro Plate

Plate GoPro kreću se od $72,563 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $291,450 za Poslovni Razvoj na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u GoPro. Poslednja izmena: 11/22/2025

Softverski Inženjer
Median $72.6K
Poslovni Razvoj
$291K
Naučnik Podataka
$139K

Hardverski Inženjer
$97.8K
Mašinski Inženjer
$187K
Dizajner Proizvoda
$189K
Menadžer Proizvoda
$114K
Menadžer Projekta
$111K
Menadžer Tehničkih Programa
$230K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji GoPro, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u GoPro je Poslovni Razvoj at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $291,450. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u GoPro je $139,300.

