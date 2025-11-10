Direktorijum kompanija
Google

Menadžer Proizvoda Nivo

Product Manager 2

Nivoi u Google

Poredi nivoe
  1. Associate Product Manager 1APM1
  2. Associate Product Manager 2APM2
  3. Product Manager 1L4
    4. Prikaži 5 Više nivoa
Prosek Godišnje Ukupna kompenzacija
¥209,331
Osnovna plata
¥17,586,207
Akcije ()
¥13,096,681
Bonus
¥632,193

Google logo
+¥2.99M
Block logo
+¥8.68M
Robinhood logo
+¥13.31M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.24M
Verily logo
+¥3.29M
Don't get lowballed
Najnoviji unosi plata
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.

Posetite sada!

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Google

Srodne kompanije

  • Apple
  • LinkedIn
  • Affirm
  • Uber
  • Twitter
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi