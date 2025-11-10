Direktorijum kompanija
Google

Menadžer Dizajna Proizvoda Nivo

L6

Nivoi u Google

Poredi nivoe
  1. L3
  2. L4
  3. L5
    4. Prikaži 5 Više nivoa
Prosek Godišnje Ukupna kompenzacija
$485,400
Osnovna plata
$230,600
Akcije ()
$212,800
Bonus
$42,000

Google logo
+$20K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji unosi plata
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
