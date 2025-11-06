Softverski Inženjer kompenzacija in Greater London Area u Goodnotes kreće se od £50.7K po year za L2 do £74.1K po year za L3. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater London Area iznosi £91K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Goodnotes. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
