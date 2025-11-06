Direktorijum kompanija
Goodnotes
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • Greater London Area

Goodnotes Softverski Inženjer Plate u Greater London Area

Softverski Inženjer kompenzacija in Greater London Area u Goodnotes kreće se od £50.7K po year za L2 do £74.1K po year za L3. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater London Area iznosi £91K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Goodnotes. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
Entry Level Software Engineer(Početni nivo)
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
Software Engineer
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
Software Engineer
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
Senior Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u Goodnotes?

Uključeni Nazivi

Ful-stek softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Goodnotes in Greater London Area iznosi £164,567 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Goodnotes za Softverski Inženjer poziciju in Greater London Area je £89,611.

