Goibibo Plate

Plate Goibibo kreću se od $11,854 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $65,444 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Goibibo. Poslednja izmena: 10/16/2025

Софтверски Инжењер
Median $15.6K

Backend softverski inženjer

Продукт Дизајнер
$11.9K
Продукт Менаџер
$60.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$65.4K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Goibibo je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $65,444. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Goibibo je $38,255.

