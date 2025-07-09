Каталог Компанија
Godrej
Godrej Плате

Распон плата Godrej је од $5,923 у годишњој укупној компензацији за Analitičar podataka на доњем крају до $75,375 за Razvoj poslovanja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Godrej. Последње ажурирање: 8/11/2025

$160K

Razvoj poslovanja
$75.4K
Analitičar podataka
$5.9K
Ljudski resursi
$12.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Често постављана питања

Най-високоплатената роля, докладвана в Godrej, е Razvoj poslovanja at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $75,375. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Godrej, е $12,532.

Остали ресурси