Direktorijum kompanija
GoBolt
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

GoBolt Plate

Plate GoBolt kreću se od $29,804 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $132,184 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u GoBolt. Poslednja izmena: 9/7/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $88.3K
Кастомер Сервис
$29.8K
Дата Аналитичар
$90.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$132K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u GoBolt je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $132,184. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u GoBolt je $89,390.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za GoBolt

Srodne kompanije

  • DoorDash
  • Intuit
  • Snap
  • Airbnb
  • LinkedIn
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi