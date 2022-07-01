Glowforge Plate

Direktorijum kompanija
Plate Glowforge kreću se od $161,000 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $447,225 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Glowforge. Poslednja izmena: 10/19/2025

Софтверски Инжењер
Median $161K
Маркетинг
$192K
Машински Инжењер
$211K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Продукт Менаџер
$447K
Пројект Менаџер
$169K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Glowforge je Продукт Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $447,225. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Glowforge je $192,135.

