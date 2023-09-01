Globys Plate

Direktorijum kompanija
Plate Globys kreću se od $88,329 ukupne kompenzacije godišnje za Пројект Менаџер na nižem nivou do $229,140 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Globys. Poslednja izmena: 10/19/2025

Продукт Менаџер
$171K
Пројект Менаџер
$88.3K
Софтверски Инжењер
$229K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Globys je Софтверски Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $229,140. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Globys je $170,850.

