Globus Medical Plate

Plate Globus Medical kreću se od $68,340 ukupne kompenzacije godišnje za Биомедицински Инжењер na nižem nivou do $203,010 za Технички Програм Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Globus Medical. Poslednja izmena: 9/10/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $110K
Биомедицински Инжењер
$68.3K
Машински Инжењер
$124K

Продукт Менаџер
$179K
Пројект Менаџер
$166K
Продаја
$85.4K
Технички Програм Менаџер
$203K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Globus Medical में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका Технички Програм Менаџер at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $203,010 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Globus Medical में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $123,878 है।

