Direktorijum kompanija
GlobalLogic
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

GlobalLogic Plate

Plate GlobalLogic kreću se od $1,516 ukupne kompenzacije godišnje za Венчур Капиталиста na nižem nivou do $240,000 za Солушн Архитекта na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u GlobalLogic. Poslednja izmena: 9/1/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Солушн Архитекта
Median $240K

Arhitekta podataka

Продукт Менаџер
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $177K
Рачуновођа
$166K
Бизнис Аналитичар
$22.3K
Кастомер Сервис
$36.7K
Кастомер Сервис Операције
$74.5K
Дата Аналитичар
$22.5K
Дата Сајентист
$111K
Финансијски Аналитичар
$167K
Хардверски Инжењер
$27.9K
Менаџмент Консултант
$30K
Продукт Дизајнер
$69.5K
Пројект Менаџер
$194K
Регрутер
$98K
Продаја
$214K
Сајберсекјурити Аналитичар
$74.5K
Технички Програм Менаџер
$124K
УИкс Ресерчер
$95.5K
Венчур Капиталиста
$1.5K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u GlobalLogic je Солушн Архитекта sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $240,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u GlobalLogic je $74,511.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za GlobalLogic

Srodne kompanije

  • REI Systems
  • FiscalNote
  • Acumen Solutions
  • CNET Global Solutions
  • Edifecs
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi