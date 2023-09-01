Global Plate

Direktorijum kompanija
Plate Global kreću se od $10,854 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $110,090 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Global. Poslednja izmena: 9/1/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $99.6K
Бизнис Аналитичар
$17.2K
Информациони Технолог (ИТ)
$46.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Маркетинг Операције
$26.1K
Продукт Дизајнер
$10.9K
Регрутер
$99.7K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$110K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Global je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $110,090. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Global je $46,518.

