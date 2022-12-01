Direktorijum kompanija
Glean
Glean Plate

Plate Glean kreću se od $62,409 ukupne kompenzacije godišnje za Солушн Архитекта na nižem nivou do $1,054,700 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Glean. Poslednja izmena: 8/28/2025

Софтверски Инжењер
Median $110K

Backend softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $340K
Дата Сајентист
$261K

Регрутер
$86.1K
Продаја
$289K
Сејлс Инжењер
$230K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$1.05M
Солушн Архитекта
$62.4K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Glean, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

