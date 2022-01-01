Glassdoor Plate

Direktorijum kompanija
Plate Glassdoor kreću se od $11,551 ukupne kompenzacije godišnje za Продаја na nižem nivou do $342,705 za Маркетинг Операције na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Glassdoor. Poslednja izmena: 9/1/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Associate Software Engineer $151K
Software Engineer $176K
Senior Software Engineer $224K
Lead Software Engineer $260K

Full-Stack softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $192K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Manager $333K
Senior Manager $311K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Дата Сајентист
Median $190K
Продукт Дизајнер
Median $153K
УИкс Ресерчер
Median $254K
Бизнис Операција Менаџер
$205K
Кастомер Саксес
$122K
Дата Аналитичар
$129K
Дата Сајенс Менаџер
$250K
Маркетинг Операције
$343K
Програм Менаџер
$279K
Пројект Менаџер
$110K
Продаја
$11.6K
Технички Програм Менаџер
$139K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Glassdoor je Маркетинг Операције at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $342,705. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Glassdoor je $192,000.

