Gilead Sciences
Gilead Sciences Plate

Plate Gilead Sciences kreću se od $89,550 ukupne kompenzacije godišnje za Венчур Капиталиста na nižem nivou do $349,238 za Корпорејт Девелопмент na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Gilead Sciences. Poslednja izmena: 9/1/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $140K
Дата Сајентист
Median $223K
Финансијски Аналитичар
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Програм Менаџер
Median $212K
Пројект Менаџер
Median $178K
Бизнис Аналитичар
Median $263K
Информациони Технолог (ИТ)
Median $220K
Продукт Менаџер
Median $170K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $295K
Биомедицински Инжењер
$151K
Корпорејт Девелопмент
$349K
Дата Сајенс Менаџер
$208K
Правни
$291K
Менаџмент Консултант
$156K
Маркетинг Операције
$141K
Продукт Дизајнер
$203K
Продукт Дизајн Менаџер
$182K
Сајберсекјурити Аналитичар
$182K
Солушн Архитекта
$254K

Arhitekta podataka

Технички Програм Менаџер
$244K
Венчур Капиталиста
$89.6K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Gilead Sciences, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

ЧПП

The highest paying role reported at Gilead Sciences is Корпорејт Девелопмент at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $349,238. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Gilead Sciences is $208,035.

