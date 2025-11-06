Direktorijum kompanija
Gigamon Softverski Inženjer Plate u Chennai Metropolitan Area

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Chennai Metropolitan Area u Gigamon iznosi ₹2.64M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Gigamon. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Medijanski paket
company icon
Gigamon
Software Engineer
Chennai, TN, India
Ukupno godišnje
₹2.64M
Nivo
hidden
Osnovna plata
₹2.37M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹267K
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Gigamon in Chennai Metropolitan Area iznosi ₹4,875,730 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Gigamon za Softverski Inženjer poziciju in Chennai Metropolitan Area je ₹1,463,244.

