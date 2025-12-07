Direktorijum kompanija
Gibson Menadžer Projekta Plate

Prosečna Menadžer Projekta ukupna kompenzacija in Kuwait u Gibson kreće se od KWD 22.9K do KWD 32.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Gibson. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$84.6K - $96.3K
Kuwait
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Projekta poziciju u Gibson in Kuwait iznosi KWD 32,497 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Gibson za Menadžer Projekta poziciju in Kuwait je KWD 22,858.

