Giant Eagle
Prosečna Menadžer Projekta ukupna kompenzacija in United States u Giant Eagle kreće se od $85K do $119K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Giant Eagle. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$92K - $107K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$85K$92K$107K$119K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Giant Eagle?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Projekta poziciju u Giant Eagle in United States iznosi $119,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Giant Eagle za Menadžer Projekta poziciju in United States je $85,000.

Drugi resursi

