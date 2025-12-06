Direktorijum kompanija
Prosečna Korisnička Podrška ukupna kompenzacija in United States u Giant Eagle kreće se od $21.6K do $30.2K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Giant Eagle. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$23.4K - $28.3K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$21.6K$23.4K$28.3K$30.2K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Giant Eagle?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Korisnička Podrška poziciju u Giant Eagle in United States iznosi $30,160 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Giant Eagle za Korisnička Podrška poziciju in United States je $21,580.

Drugi resursi

