Prosečna Hardverski Inženjer ukupna kompenzacija in United States u Ghost Autonomy kreće se od $197K do $270K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ghost Autonomy. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$214K - $254K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$197K$214K$254K$270K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Ghost Autonomy?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Hardverski Inženjer poziciju u Ghost Autonomy in United States iznosi $270,250 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ghost Autonomy za Hardverski Inženjer poziciju in United States je $197,400.

Drugi resursi

