Direktorijum kompanija
GFT Group
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • Warsaw Metropolitan Area

GFT Group Softverski Inženjer Plate u Warsaw Metropolitan Area

Softverski Inženjer kompenzacija in Warsaw Metropolitan Area u GFT Group iznosi PLN 167K po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Warsaw Metropolitan Area iznosi PLN 174K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete GFT Group. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Junior Software Engineer
(Početni nivo)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.8K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u GFT Group?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

Sejlsfors programer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u GFT Group in Warsaw Metropolitan Area iznosi PLN 280,350 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u GFT Group za Softverski Inženjer poziciju in Warsaw Metropolitan Area je PLN 174,198.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za GFT Group

Srodne kompanije

  • Avanade
  • ECI
  • Hexaware Technologies
  • Atos
  • Civica
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi