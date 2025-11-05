Direktorijum kompanija
  Plate
  Softverski Inženjer

  Sve Softverski Inženjer plate

  Poland

GFT Group Softverski Inženjer Plate u Poland

Softverski Inženjer kompenzacija in Poland u GFT Group kreće se od PLN 129K po year za Software Engineer do PLN 174K po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Poland iznosi PLN 160K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete GFT Group. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Junior Software Engineer
(Početni nivo)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u GFT Group?

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Sejlsfors programer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u GFT Group in Poland iznosi PLN 209,124 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u GFT Group za Softverski Inženjer poziciju in Poland je PLN 160,414.

