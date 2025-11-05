Softverski Inženjer kompenzacija in Poland u GFT Group kreće se od PLN 129K po year za Software Engineer do PLN 174K po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Poland iznosi PLN 160K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete GFT Group. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Junior Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
