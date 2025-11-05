Direktorijum kompanija
GFT Group
GFT Group Softverski Inženjer Plate u Madrid Metropolitan Area

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Madrid Metropolitan Area u GFT Group iznosi €42.7K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete GFT Group. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
GFT Group
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Ukupno godišnje
€42.7K
Nivo
L4
Osnovna plata
€42.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
15 Godine
Koji su karijerni nivoi u GFT Group?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Najnoviji podaci o platama
Plate za praksu

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Sejlsfors programer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u GFT Group in Madrid Metropolitan Area iznosi €64,842 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u GFT Group za Softverski Inženjer poziciju in Madrid Metropolitan Area je €42,681.

