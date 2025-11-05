Direktorijum kompanija
GFT Group Softverski Inženjer Plate u Greater London Area

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Greater London Area u GFT Group iznosi £87.8K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete GFT Group. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
GFT Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£87.8K
Nivo
L4
Osnovna plata
£83.2K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£4.6K
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u GFT Group?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u GFT Group in Greater London Area iznosi £110,028 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u GFT Group za Softverski Inženjer poziciju in Greater London Area je £85,829.

