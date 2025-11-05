Direktorijum kompanija
GFT Group Softverski Inženjer Plate u Greater Sao Paulo

Softverski Inženjer kompenzacija in Greater Sao Paulo u GFT Group kreće se od R$103K po year za Software Engineer do R$170K po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Sao Paulo iznosi R$143K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete GFT Group. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Junior Software Engineer
(Početni nivo)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Najnoviji podaci o platama
Додај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u GFT Group?

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

Sejlsfors programer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u GFT Group in Greater Sao Paulo iznosi R$192,934 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u GFT Group za Softverski Inženjer poziciju in Greater Sao Paulo je R$139,918.

