Getty Images
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Getty Images Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in United States u Getty Images iznosi $167K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Getty Images. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025

Medijanski paket
company icon
Getty Images
Senior Software Engineer
Seattle, WA
Ukupno godišnje
$167K
Nivo
Senior Software Engineer
Osnovna plata
$165K
Stock (/yr)
$2K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
5-10 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Getty Images?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Getty Images in United States iznosi $184,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Getty Images za Софтверски Инжењер poziciju in United States je $148,000.

Drugi resursi