GEP Worldwide Konsultant za Upravljanje Plate u New York City Area

Medijana Konsultant za Upravljanje kompenzacionog paketa in New York City Area u GEP Worldwide iznosi $94K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete GEP Worldwide. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
GEP Worldwide
Senior Consultant
Clark, NJ
Ukupno godišnje
$94K
Nivo
L2
Osnovna plata
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$4K
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
8 Godine
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Konsultant za Upravljanje poziciju u GEP Worldwide in New York City Area iznosi $350,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u GEP Worldwide za Konsultant za Upravljanje poziciju in New York City Area je $99,000.

