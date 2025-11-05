Direktorijum kompanija
GEP Worldwide Konsultant za Upravljanje Plate u India

Medijana Konsultant za Upravljanje kompenzacionog paketa in India u GEP Worldwide iznosi ₹1.34M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete GEP Worldwide. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Ukupno godišnje
₹1.34M
Nivo
L2
Osnovna plata
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹154K
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u GEP Worldwide?
+₹5.01M
+₹7.69M
+₹1.73M
+₹3.02M
+₹1.9M
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Konsultant za Upravljanje poziciju u GEP Worldwide in India iznosi ₹2,540,295 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u GEP Worldwide za Konsultant za Upravljanje poziciju in India je ₹1,321,292.

