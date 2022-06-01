Direktorijum kompanija
Genuine Parts
Genuine Parts Plate

Plate Genuine Parts kreću se od $51,131 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $203,975 za Солушн Архитекта na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Genuine Parts. Poslednja izmena: 9/1/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $100K

Full-Stack softverski inženjer

Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $185K
Кастомер Сервис
$51.1K

Информациони Технолог (ИТ)
$67.8K
Правни
$169K
Маркетинг
$154K
Продукт Дизајнер
$80.4K
Регрутер
$112K
Солушн Архитекта
$204K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Genuine Parts je Солушн Архитекта at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $203,975. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Genuine Parts je $112,200.

Drugi resursi