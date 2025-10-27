Direktorijum kompanija
Genesys
  • Plate
  • Солушн Архитекта

  • Sve Солушн Архитекта plate

Genesys Солушн Архитекта Plate

Medijana Солушн Архитекта kompenzacionog paketa in Canada u Genesys iznosi CA$272K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Genesys. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025

Medijanski paket
company icon
Genesys
Solution Architect
hidden
Ukupno godišnje
CA$272K
Nivo
-
Osnovna plata
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$54.3K
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
18 Godine
Koji su karijerni nivoi u Genesys?
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Doprinesi

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Солушн Архитекта poziciju u Genesys in Canada iznosi CA$204,196 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Genesys za Солушн Архитекта poziciju in Canada je CA$204,196.

Drugi resursi