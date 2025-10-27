Direktorijum kompanija
Genesys
  • Plate
  • Продукт Менаџер

  • Sve Продукт Менаџер plate

Genesys Продукт Менаџер Plate

Продукт Менаџер kompenzacija in United States u Genesys kreće se od $163K po year za L2 do $292K po year za L7. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $205K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Genesys. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Product Manager
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
Senior Product Manager
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
Staff Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u Genesys?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Продукт Менаџер poziciju u Genesys in United States iznosi $291,750 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Genesys za Продукт Менаџер poziciju in United States je $174,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Genesys

Drugi resursi