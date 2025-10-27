Direktorijum kompanija
Genesys
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Продукт Дизајнер

  • Sve Продукт Дизајнер plate

Genesys Продукт Дизајнер Plate

Продукт Дизајнер kompenzacija in Ireland u Genesys kreće se od €46.3K po year za L1 do €56.2K po year za L2. Medijana year kompenzacionog paketa in Ireland iznosi €47.7K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Genesys. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Prikaži 1 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Block logo
+€50.5K
Robinhood logo
+€77.5K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Genesys?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Продукт Дизајнер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

UX dizajner

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Продукт Дизајнер poziciju u Genesys in Ireland iznosi €120,596 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Genesys za Продукт Дизајнер poziciju in Ireland je €52,350.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Genesys

Srodne kompanije

  • Idexcel
  • LEK
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi