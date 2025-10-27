Продукт Дизајнер kompenzacija in Ireland u Genesys kreće se od €46.3K po year za L1 do €56.2K po year za L2. Medijana year kompenzacionog paketa in Ireland iznosi €47.7K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Genesys. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
