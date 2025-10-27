Genesys Продукт Дизајнер Plate

Продукт Дизајнер kompenzacija in Ireland u Genesys kreće se od €46.3K po year za L1 do €56.2K po year za L2. Medijana year kompenzacionog paketa in Ireland iznosi €47.7K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Genesys. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo Dodaj kompenzaciju Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus L1 Associate Product Designer €46.3K €43.7K €0 €2.6K L2 Product Designer €56.2K €51.6K €0 €4.6K L3 Senior Product Designer € -- € -- € -- € -- L4 Lead Product Designer € -- € -- € -- € -- Prikaži 1 Više nivoa

+ €50.5K + €77.5K + €17.4K + €30.5K + €19.2K Don't get lowballed

Najnoviji podaci o platama

​ Филтер табеле Pretplati se Додај Додај накнаду Додај накнаду

Kompanija Lokacija | Datum Naziv nivoa Oznaka Godine iskustva Ukupno / U kompaniji Ukupna kompenzacija ( EUR ) Osnova | Akcije (god) | Bonus Plate nisu pronađene Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Budite obavešteni o novim platama Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

HR / Regrutacija? Napravi interaktivnu ponudu

Doprinesi

Koji je raspored vest schedule u Genesys ?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu Pretplatite se na verifikovane Продукт Дизајнер ponude . Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više → Unesite svoju email adresu Unesite svoju email adresu Pretplatite se Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi Pošaljite Novi Naziv