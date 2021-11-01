Direktorijum kompanija
Gazprom
Gazprom Plate

Plate Gazprom kreću se od $13,028 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Саксес na nižem nivou do $86,918 za Контролс Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Gazprom. Poslednja izmena: 10/21/2025

Софтверски Инжењер
Median $30.4K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

DevOps inženjer

Дата Сајентист
Median $23.9K
Дата Аналитичар
Median $37.5K

Продукт Дизајнер
Median $27.8K
Продукт Менаџер
Median $37K
Пројект Менаџер
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Бизнис Аналитичар
$49.5K
Контролс Инжењер
$86.9K
Копирајтер
$19.2K
Кастомер Саксес
$13K
Финансијски Аналитичар
Median $60K
Геолошки Инжењер
$37.1K
Графички Дизајнер
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Инвестмент Банкер
$61.2K
Менаџмент Консултант
$20.9K
Маркетинг
$50.5K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$60.4K
Солушн Архитекта
$63.1K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Gazprom je Контролс Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $86,918. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Gazprom je $37,254.

Drugi resursi