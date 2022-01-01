Каталог Компанија
Garmin
Garmin Плате

Распон плата Garmin је од $3,575 у годишњој укупној компензацији за Ljudski resursi на доњем крају до $258,700 за Naučnik podataka на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Garmin. Последње ажурирање: 8/12/2025

$160K

Softverski inženjer
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Proizvodni softverski inženjer

Mrežni inženjer

Sistemski inženjer

Hardverski inženjer
Median $113K

Hardverski inženjer ugrađenih sistema

Mašinski inženjer
Median $55.6K

Dizajner proizvoda
Median $86K
Menadžer projekta
Median $110K
Poslovni analitičar
Median $91K
Razvoj poslovanja
$65.7K
Šef kabineta
$201K
Korisnička podrška
$91.3K
Menadžer nauke o podacima
$166K
Naučnik podataka
$259K
Elektroinženjer
$64.8K
Finansijski analitičar
$56.7K
Ljudski resursi
$3.6K
Industrijski dizajner
$71.6K
Informatičar (IT)
$69.1K
Menadžer proizvoda
$96.5K
Analitičar sajber bezbednosti
$75.4K
Tehnički menadžer programa
$127K
Tehnički pisac
$56.7K
Често постављана питања

The highest paying role reported at Garmin is Naučnik podataka at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $258,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Garmin is $91,000.

