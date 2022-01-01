Direktorijum kompanija
GameStop
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

GameStop Plate

Plate GameStop kreću se od $35,183 ukupne kompenzacije godišnje za Продаја na nižem nivou do $165,825 za Дата Аналитичар na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u GameStop. Poslednja izmena: 8/27/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $135K
Бизнис Аналитичар
$149K
Дата Аналитичар
$166K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Дата Сајентист
$161K
Маркетинг Операције
$48.5K
Машински Инжењер
$119K
Продукт Менаџер
$133K
Програм Менаџер
$154K
Продаја
$35.2K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

5%

GOD 1

15%

GOD 2

40%

GOD 3

40%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji GameStop, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 5% stiče se u 1st-GOD (5.00% godišnje)

  • 15% stiče se u 2nd-GOD (15.00% godišnje)

  • 40% stiče se u 3rd-GOD (20.00% polugodišnje)

  • 40% stiče se u 4th-GOD (20.00% polugodišnje)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.

Posetite sada!

ЧПП

The highest paying role reported at GameStop is Дата Аналитичар at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $165,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GameStop is $135,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za GameStop

Srodne kompanije

  • Electronic Arts
  • Grubhub
  • Nordstrom
  • Wayfair
  • Macy's
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi