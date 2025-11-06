Direktorijum kompanija
Fundrise Softverski Inženjer Plate u Northern Virginia Washington DC

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Northern Virginia Washington DC u Fundrise iznosi $197K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Fundrise. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Medijanski paket
company icon
Fundrise
Software Engineer
Arlington, VA
Ukupno godišnje
$197K
Nivo
Senior
Osnovna plata
$159K
Stock (/yr)
$27K
Bonus
$11K
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
4 Godine
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Fundrise in Northern Virginia Washington DC iznosi $225,750 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fundrise za Softverski Inženjer poziciju in Northern Virginia Washington DC je $177,500.

