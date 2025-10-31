Direktorijum kompanija
Medijana Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacionog paketa in United Kingdom u Funding Circle iznosi £122K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Funding Circle. Poslednje ažuriranje: 10/31/2025

Medijanski paket
company icon
Funding Circle
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£122K
Nivo
L4
Osnovna plata
£107K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£14.4K
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
25 Godine
Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Funding Circle in United Kingdom iznosi £150,759 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Funding Circle za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in United Kingdom je £121,526.

