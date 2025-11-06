Direktorijum kompanija
FundApps
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • Greater London Area

FundApps Softverski Inženjer Plate u Greater London Area

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Greater London Area u FundApps iznosi £71.6K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete FundApps. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Medijanski paket
company icon
FundApps
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£71.6K
Nivo
L2
Osnovna plata
£71.6K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u FundApps?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u FundApps in Greater London Area iznosi £111,306 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u FundApps za Softverski Inženjer poziciju in Greater London Area je £74,345.

