Ful-stek softverski inženjer kompenzacija in Atlanta Area u FullStory kreće se od $171K po year za Level 20 do $228K po year za Level 40. Medijana year kompenzacionog paketa in Atlanta Area iznosi $199K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete FullStory. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Level 20
$171K
$167K
$0
$3.8K
Level 30
$227K
$191K
$27K
$9.1K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji FullStory, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)