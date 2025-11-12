Direktorijum kompanija
FullStory
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Ful-stek softverski inženjer

  • Atlanta Area

FullStory Ful-stek softverski inženjer Plate u Atlanta Area

Ful-stek softverski inženjer kompenzacija in Atlanta Area u FullStory kreće se od $171K po year za Level 20 do $228K po year za Level 40. Medijana year kompenzacionog paketa in Atlanta Area iznosi $199K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete FullStory. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025

Prosečna Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Level 20
(Početni nivo)
$171K
$167K
$0
$3.8K
Level 30
$227K
$191K
$27K
$9.1K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji FullStory, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Ful-stek softverski inženjer poziciju u FullStory in Atlanta Area iznosi $276,200 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u FullStory za Ful-stek softverski inženjer poziciju in Atlanta Area je $172,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za FullStory

Srodne kompanije

  • Optimizely
  • Checkr
  • Ab Initio Software
  • Axoni
  • Snapdocs
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi