Fullscript
Fullscript Плате

Распон плата Fullscript је од $55,164 у годишњој укупној компензацији за Marketing на доњем крају до $127,104 за Softverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Fullscript. Последње ажурирање: 8/15/2025

Softverski inženjer
L2 $86.4K
L3 $111K
L4 $88.7K
L5 $127K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Dizajner proizvoda
Median $74.3K

UX dizajner

Finansijski analitičar
$61.2K

Marketing
$55.2K
Menadžer softverskog inženjerstva
$119K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Fullscript је Softverski inženjer at the L5 level са годишњом укупном компензацијом од $127,104. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Fullscript је $87,534.

