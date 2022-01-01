Fujitsu Plate

Plate Fujitsu kreću se od $14,141 ukupne kompenzacije godišnje za Dizajner Proizvoda na nižem nivou do $211,050 za Prodaja na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Fujitsu . Poslednja izmena: 11/21/2025