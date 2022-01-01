Direktorijum kompanija
Fujitsu
Fujitsu Plate

Plate Fujitsu kreću se od $14,141 ukupne kompenzacije godišnje za Dizajner Proizvoda na nižem nivou do $211,050 za Prodaja na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Fujitsu. Poslednja izmena: 11/21/2025

Softverski Inženjer
Median $129K

Mrežni inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $175K
Menadžer Poslovnih Operacija
$41.4K

Poslovni Analitičar
$20.6K
Poslovni Razvoj
$168K
Korisnička Podrška
$15.6K
Analitičar Podataka
$74.2K
Menadžer Nauke o Podacima
$125K
Naučnik Podataka
$58.8K
Menadžer Objekata
$40.6K
Finansijski Analitičar
$68.5K
Hardverski Inženjer
$145K
IT Tehnolog
$62.4K
Konsultant za Upravljanje
$55K
Marketing
$67.6K
Dizajner Proizvoda
$14.1K
Menadžer Programa
$67.1K
Menadžer Projekta
$48.6K
Prodaja
$211K
Podrška Prodaji
$47.6K
Analitičar Sajber Bezbednosti
$17.5K
Arhitekta Rešenja
$26.4K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Fujitsu je Prodaja at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $211,050. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fujitsu je $60,617.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Fujitsu

Drugi resursi

